«Йокерит» не полетел на матч в Минск. Что с ним нужно сделать руководству КХЛ?

Континентальная хоккейная лига объявила об отмене матча регулярного чемпионата между минским «Динамо» и «Йокеритом», который должен был состояться 3 сентября в столице Беларуси. Причиной решения лиги стал отказ финского клуба лететь в столицу Беларуси ввиду политической ситуации.

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Напомним, что представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.