Финский журналист — об отказе «Йокерита» лететь в Беларусь: вынули голову из песка
Финский журналист Саша Хуттунен прокомментировал решение «Йокерита» отказаться от поездки в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо».
«Вынули голову из песка. Из такого песочного песка, что я могу сказать только «Вау, как круто!». Здорово, что и мою работу, и работу других спортивных журналистов заметили. Спасибо», — написал Хуттунен.
Ранее финский журналист на протяжении последних недель активно призывал руководство «шутов» бойкотировать выездной матч с минским «Динамо». В частности, Саша писал: «У Курри и игроков КХЛ есть привилегия примеров для подражания, которые тоже несут ответственность. Но они засунули свои головы в песок и собираются по-тихому сесть на самолёт в Минск».
Назаров: бойкот «Йокерита» — это плевок в лицо. Должны последовать самые жёсткие санкции
- 3 сентября 2020
-
14:30
-
14:18
-
14:15
-
14:00
-
13:42
-
13:40
-
13:30
-
13:21
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:20
-
11:55
-
11:22
-
11:19
-
10:54
-
10:30
-
10:06
-
09:56
-
09:30
-
09:01
-
08:36
-
08:30
-
08:10
-
08:00
-
07:20
-
07:01
-
06:45
-
06:35
-
06:30
-
06:18
-
06:03
-
05:34
Партнерский контент