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Финский журналист — об отказе «Йокерита» лететь в Беларусь: вынули голову из песка

Финский журналист — об отказе «Йокерита» лететь в Беларусь: вынули голову из песка
Хоккей / КХЛ 0

Финский журналист Саша Хуттунен прокомментировал решение «Йокерита» отказаться от поездки в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо».

«Вынули голову из песка. Из такого песочного песка, что я могу сказать только «Вау, как круто!». Здорово, что и мою работу, и работу других спортивных журналистов заметили. Спасибо», — написал Хуттунен.

Ранее финский журналист на протяжении последних недель активно призывал руководство «шутов» бойкотировать выездной матч с минским «Динамо». В частности, Саша писал: «У Курри и игроков КХЛ есть привилегия примеров для подражания, которые тоже несут ответственность. Но они засунули свои головы в песок и собираются по-тихому сесть на самолёт в Минск».

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