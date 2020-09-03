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Jatkoaika: игрокам «Йокерита» поступали угрозы из Беларуси. Они опасались за безопасность

Jatkoaika: игрокам «Йокерита» поступали угрозы из Беларуси. Они опасались за безопасность
Хоккей / КХЛ 0

Решение не лететь в столицу Беларуси на матч регулярного чемпионата КХЛ было принято игроками «Йокерита», а не руководством финского клуба. Об этом сообщает издание Jatkoaika со ссылкой на собственный источник.

«Причина такого решения – в многочисленных угрозах жизни, которые получали игроки «Йокерита» из Беларуси. Они опасались за собственную безопасность», — сообщается в статье на сайте издания.

Напомним, что представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.

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