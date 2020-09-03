Депутат парламента Финляндии: очень хорошо, что «Йокерит» не сыграет в Минске

Депутат парламента Финляндии Ханна Косонен прокомментировала решение «Йокерита» отказаться от поездки в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо».

«Вообще, это здорово, что в хоккей играют везде. Но на этот раз очень хорошо, что «Йокерит» не сыграет в Минске», — написала Косонен в «Твиттере».

Напомним, что представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.

При этом, по информации издания Jatkoaika, решение не лететь в столицу Беларуси на матч регулярного чемпионата КХЛ было принято игроками «Йокерита», а не руководством финского клуба.