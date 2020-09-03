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Глава фан-клуба «Йокерита»: мы вздохнули с облегчением. Права человека победили

Глава фан-клуба «Йокерита»: мы вздохнули с облегчением. Права человека победили
Хоккей / КХЛ 0

Глава фан-клуба «Йокерита» Роопе Рятю прокомментировал решение любимого клуба отказаться от поездки в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо».

«Мы вздохнули с облегчением. Права человека победили. Победило правильное и хорошее. Есть более важные вещи, чем угроза потерять работу. Я горжусь командой, мы поддерживаем её решение», — приводятся слова Рятю на сайте издания Yle.

Напомним, что представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.

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