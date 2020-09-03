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Хуттунен: минское «Динамо» — это команда Лукашенко, матч с ней поддержал бы диктатора

Хуттунен: минское «Динамо» — это команда Лукашенко, матч с ней поддержал бы диктатора
Хоккей / КХЛ 0

Обозреватель финского издания Iltalehti Саша Хуттунен прокомментировал отказ «Йокерита» ехать в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с местным «Динамо».

«Думаю, это хорошо, что игру в Минске между «Динамо» и «Йокеритом» отложили. В нынешней политической ситуации в Беларуси было бы безответственно туда ехать и там играть. Кроме того, минское «Динамо» — это команда Лукашенко, поэтому игра с ними показала бы поддержку диктатора. Все говорят, что в Беларуси вроде бы всё нормально, но а если нет?

Здесь, в Финляндии, на «Йокерит» оказывается огромное давление. Против их поездки в Минск были все: спонсоры, политики, СМИ и даже фанаты «Йокерита» — фан-клуб заявил, что будет бойкотировать домашние матчи, если клуб поедет в Минск.

Главный вопрос состоит в том, кто принял решение об отмене поездки. Рейс отменили в самую последнюю минуту. Самолёт ждал «Йокерит», но «Йокерит» не появился. При этом, клуб не делал никаких заявлений, кроме того факта, что матч был отменён», — сказал Хуттунен в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

Стоит добавить, что ранее Хуттунен в крайне критических тонах высказывался о «Йокерите» и КХЛ.

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