Ilta-Sanomat: игроки не бойкотировали матч. Это КХЛ выполнила пожелание «Йокерита»

Финское издание Ilta-Sanomat утверждает, что «Йокерит» отказался от вылета в Беларусь на матч регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» с санкции руководства лиги.

«Слухи о том, что бойкот матча продавили игроки «Йокерита», не являются правдой. Как сообщает Ilta-Sanomat, соглашение отменить матч было достигнуто сегодня около 11:30, КХЛ в итоге выполнила пожелание «Йокерита». После этого был отменён рейс в Минск. «Йокерит» последние две недели пытался перенести матч. Давление на клуб увеличилось в последние дни, и в конце концов КХЛ согласилась перенести встречу», — сказано в статье на сайте издания.

Напомним, что представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.