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Емелин: признателен, что мне снова доверили быть капитаном «Авангарда»

Емелин: признателен, что мне снова доверили быть капитаном «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин поделился эмоциями после того, как был назначен капитаном омского клуба.

«Признателен, что снова доверили мне быть капитаном, это ответственность для меня перед командой и болельщиками. Начинать сезон всегда волнительно, а здесь мы давно не играли официальные матчи. Перерыв был долгий, так что волнуемся. Мы много работали, готовились, так что всё хорошо должно быть», – сказал Емелин в интервью клубному YouTube-каналу «Авангарда».

Сегодня, 3 сентября, «Авангард» в первом матче нового сезона примет новосибирскую «Сибирь». Начало встречи – в 19:30 мск.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда Боба Хартли заняла третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф «ястребы» уступили в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.

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