Емелин: признателен, что мне снова доверили быть капитаном «Авангарда»

Защитник «Авангарда» Алексей Емелин поделился эмоциями после того, как был назначен капитаном омского клуба.

«Признателен, что снова доверили мне быть капитаном, это ответственность для меня перед командой и болельщиками. Начинать сезон всегда волнительно, а здесь мы давно не играли официальные матчи. Перерыв был долгий, так что волнуемся. Мы много работали, готовились, так что всё хорошо должно быть», – сказал Емелин в интервью клубному YouTube-каналу «Авангарда».

Сегодня, 3 сентября, «Авангард» в первом матче нового сезона примет новосибирскую «Сибирь». Начало встречи – в 19:30 мск.

Минувший сезон КХЛ не был доигран из-за пандемии коронавируса. Команда Боба Хартли заняла третье место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, в первом раунде плей-офф «ястребы» уступили в серии уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 2-4.