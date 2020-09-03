Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Йокериту» засчитано техническое поражение в матче с минским «Динамо»

«Йокериту» засчитано техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Хоккей / КХЛ 0

Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что финскому «Йокериту» засчитано техническое поражение за отказ сыграть матч с минским «Динамо».

«Хоккейный клуб «Йокерит» не прибыл в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 дисциплинарного регламента «Йокериту» засчитано техническое поражение (-:+)», – говорится в сообщении лиги.

Напомним, что представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.

Третьяк – об отказе «Йокерита» лететь в Беларусь: всегда считал, что спорт вне политики
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020