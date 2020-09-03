«Йокериту» засчитано техническое поражение в матче с минским «Динамо»
Пресс-служба Континентальной хоккейной лиги сообщила, что финскому «Йокериту» засчитано техническое поражение за отказ сыграть матч с минским «Динамо».
«Хоккейный клуб «Йокерит» не прибыл в Минск для проведения матча регулярного чемпионата КХЛ. В соответствии с пунктом 15 статьи 29 дисциплинарного регламента «Йокериту» засчитано техническое поражение (-:+)», – говорится в сообщении лиги.
Напомним, что представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.
Третьяк – об отказе «Йокерита» лететь в Беларусь: всегда считал, что спорт вне политики
- 3 сентября 2020
-
17:40
-
17:32
-
17:18
-
17:05
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:00
-
15:40
-
15:22
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:18
-
14:15
-
14:00
-
13:42
-
13:40
-
13:30
-
13:21
-
13:08
-
13:00
-
13:00
-
12:50
-
12:40
-
12:20
-
11:55
-
11:22
-
11:19
-
10:54
-
10:30
-
10:06
-
09:56
-
09:30
-
09:01
Партнерский контент