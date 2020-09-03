HBL: почему «Йокерит» поддерживает Лукашенко?

Финское издание HBL.fi прокомментировал ситуацию с неприездом «Йокерита» в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ против «Динамо».
«Первоначальное решение руководства «Йокерита» ехать в Беларусь вызвало резкую критику в Финляндии. Игра в хоккей в стране, где граждан подвергают пыткам, жестокому обращению, где есть политическое преследование и убийства, несовместима со спортивными ценностями.
В то же время, когда «Йокерит» объявил о том, что вариант отказа от поездки в Минск даже не рассматривался, вся связь команды с внешним миром была прекращена. Ни руководство «шутов», ни персонал, ни игроки не отвечают на звонки, не реагируют на запросы об интервью. Клуб даже решил не устраивать традиционную пресс-конференцию перед стартом сезона! Обычно она проходит каждый год.
Наше издание задало генеральному менеджеру Яри Курри 10 вопросов. Мы посылали их ему и менеджеру по коммуникациям три дня подряд, но ответа так и не получили», — отмечает журналист Филип Саксен.
Стоит отметить, что среди упомянутых 10 вопросов есть прямой вопрос о том, почему «Йокерит» поддерживает президента Беларуси Александра Лукашенко, хотя никто из представителей финского клуба никогда не давал на эту тему комментариев.
- 3 сентября 2020
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