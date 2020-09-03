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Финский политолог: не нужно винить игроков «Йокерита», у них на кону карьера и зарплата

Финский политолог: не нужно винить игроков «Йокерита», у них на кону карьера и зарплата
Хоккей / КХЛ 0

Финский политолог Томас Карв прокомментировал ситуацию вокруг отменённого матча в Минске между «Динамо» и «Йокеритом», который не приехал в столицу Беларуси.

«Поездка в Финляндию могла стать пропагандистской победой, и это самая большая проблема. Лукашенко мог бы показать это своим оставшимся сторонникам и сказать: «Смотрите, не все против нас! Вот приехал «Йокерит» из либеральной Финляндии, играет в хоккей против нас».

В то же время не думаю, что нужно делать виноватыми и ответственными игроков. В нынешней ситуации любое решение — ехать в Беларусь или не ехать — было бы политическим. У хоккеистов на кону зарплата и карьера. А о политике легко рассуждать, сидя в красивых кабинетах с видом на море», — отметил Карв в интервью Yle.

«Йокериту» засчитано техническое поражение в матче с минским «Динамо»
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