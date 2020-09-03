Защитник Тревор Мёрфи подписал контракт с «Куньлунем» на новых условиях

Канадский защитник Тревор Мёрфи переподписал контракт с «Куньлунь Ред Стар» на новых условиях, информирует официальный «твиттер» KHL Media Team. 25-летний защитник поставил подпись под соглашением сроком на два сезона.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2019/2020 канадец принял участие в 60 матчах, записав на свой счёт 27 (10+17) баллов при показателе полезности «-4» и 82 минутах штрафного времени. По итогам минувшего сезона Мёрфи стал самым результативным защитником китайского клуба.

Большую часть игровой карьеры канадский хоккеист провёл в Американской хоккейной лиге, где сменил три команды. В Национальной хоккейной лиге Мёрфи провёл восемь матчей за «Аризону Койотс» в сезоне-2017/2018, записав на свой счёт 3 (1+2) балла.