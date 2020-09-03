«Вашингтон» отдал защитника Александра Алексеева в аренду «Салавату Юлаеву»

Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» отправил российского защитника Александра Алексеева в «Салават Юлаев» на правах аренды, сообщает пресс-служба уфимского клуба в «Твиттере». Срок соглашения рассчитан до конца сезона-2020/2021.

Алексеев — воспитанник петербургского хоккея. До 2016 года играл за молодёжную команду из системы СКА «СКА-Серебряные Львы». Затем уехал в Канаду, где выступал за команду WHL «Ред Дир Ребелс». На драфте-2018 защитник был выбран «Вашингтоном» под общим 31-м номером. Минувший сезон Александр Алексеев провёл за фарм-клуб «Вашингтона» – «Херши». В регулярном чемпионате АХЛ бронзовый призёр МЧМ-2019 в 58 матчах, набрал 21 (3+18) очко.

Сегодня, 3 сентября, «Салават Юлаев» в первом матче нового сезона на выезде сыграет с нижегородским «Торпедо». Начало встречи – в 19:30 мск.