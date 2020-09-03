Курри: КХЛ решила перенести матч. Поражение не было вариантом для «Йокерита»

Генеральный менеджер и один из владельцев «Йокерита» Яри Курри прокомментировал ситуацию вокруг отменённого матча с минским «Динамо».
«Этот вопрос стоял на повестке дня уже несколько недель. В конце концов пару недель назад мы попросили «Динамо» отложить матч, но тогда они не согласились. Мы всё время были на связи с КХЛ. Затем КХЛ приняла решение перенести матч.
Мы уже собирались выезжать в аэропорт, у всех был собран багаж, некоторые игроки уже сели в автобус, другие были во дворе, кто-то ещё на собрании. Я пришёл к ребятам и рассказал о переносе матча. Техническое поражение не было вариантом для нас», — цитирует Курри MTV Uutiset.
Напомним, что представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.
- 3 сентября 2020
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