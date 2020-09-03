Нижнекамский «Нефтехимик» поместил 10 хоккеистов в список травмированных, сообщает официальный сайт Континентальной хоккейной лиги.
В список попали: Александр Брынцев, Владимир Галузин, Либор Гудачек, Фёдор Коротаев, Андрей Костицын, Александр Осипов, Отсо Рантакари, Марат Хайрулин, Тимур Хафизов, Булат Шафигулин.
Завтра, 4 сентября, «Нефтехимик» в первом матче нового сезона на своём льду принимает петербургский СКА. Начало встречи – в 19:00 мск.
Напомним, прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса. Первый этап нового сезона продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней – 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.
- 3 сентября 2020
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