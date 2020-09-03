«Автомобилист» и «Барыс» добились первых побед в новом сезоне КХЛ

«Трактор» принимал в Челябинске «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу команды Билла Питерса.

Самым результативным игроком встречи стал 42-летний нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк, в активе которого 2 (0+2) очка. Шайбы в составе победителей забросили Сергей Зборовский, Алексей Макеев и Дэн Секстон. Голкипер гостей Якуб Коварж отразил 38 бросков из 39. Единственный гол у «Трактора» забил капитан команды Сергей Калинин.

В параллельном матче казахстанский «Барыс» на выезде обыграл рижское «Динамо» со счётом 3:2 (3:0, 0:1, 0:1). Голами в составе победителей отметились: Кёртис Валк, Никита Михайлис и Даррен Диц.