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«Автомобилист» и «Барыс» добились первых побед в новом сезоне КХЛ

«Автомобилист» и «Барыс» добились первых побед в новом сезоне КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

«Трактор» принимал в Челябинске «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счётом 3:1 (1:0, 0:1, 2:0) в пользу команды Билла Питерса.

Самым результативным игроком встречи стал 42-летний нападающий «Автомобилиста» Павел Дацюк, в активе которого 2 (0+2) очка. Шайбы в составе победителей забросили Сергей Зборовский, Алексей Макеев и Дэн Секстон. Голкипер гостей Якуб Коварж отразил 38 бросков из 39. Единственный гол у «Трактора» забил капитан команды Сергей Калинин.

В параллельном матче казахстанский «Барыс» на выезде обыграл рижское «Динамо» со счётом 3:2 (3:0, 0:1, 0:1). Голами в составе победителей отметились: Кёртис Валк, Никита Михайлис и Даррен Диц.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2020, четверг. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
1 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Зборовский (Хрипунов) – 16:58' (5x5)   1:1 Калинин (Пилут, Бывальцев) – 23:58' (5x4)   1:2 Макеев (Дацюк) – 51:55' (5x5)   1:3 Секстон (Дацюк) – 56:36' (4x5)
КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2020, четверг. 17:00 МСК
Динамо Р
Рига
Окончен
2 : 3
Барыс
Нур-Султан
0:1 Валк – 08:02' (5x5)   0:2 Михайлис (Шевченко) – 13:11' (5x4)   0:3 Диц (Старченко) – 17:00' (5x5)   1:3 Чернов (Паршин) – 39:00' (5x4)   2:3 Паршин (Сотниекс, Эллис) – 59:34' (5x4)
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