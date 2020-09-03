Буцаев не будет руководить «Нефтехимиком» в матче со СКА

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев не будет присутствовать на тренерской скамейке в следующем матче КХЛ с петербургским СКА, информирует официальный сайт клуба.
«В связи с необходимостью восстановления после перенесённого заболевания главного тренера В.Г. Буцаева, тренеров А.В. Завьялова и П.В. Костичкина в ближайших матчах игрой ХК «Нефтехимик» будут руководить тренерский штаб в следующем составе: и. о. главного тренера ХК «Нефтехимик» В.А. Касаткин (старший тренер МХК «Реактор»), тренер вратарей ХК «Нефтехимик» В.Н. Иванников, и. о. тренера ХК «Нефтехимик» И.В. Фёдоров (тренер МХК «Реактор»)», – говорится в сообщении нижнекамского клуба.
Завтра, 4 сентября, «Нефтехимик» в первом матче нового сезона на своём льду принимает петербургский СКА. Начало встречи – в 19:00 мск.
- 3 сентября 2020
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