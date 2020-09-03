«Йокерит»: команда не поехала в Минск из соображений безопасности

Финский «Йокерит» на своём официальном сайте опубликовал заявление по поводу ситуации с неприездом клуба в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо».

«Клуб пытался перенести первый матч сезона, ссылаясь на ситуацию в Беларуси, но «Динамо» отказало в просьбе. Наконец, в четверг утром было принято решение, что команда не поедет в Минск по соображениям безопасности», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.