«Йокерит»: команда не поехала в Минск из соображений безопасности
Финский «Йокерит» на своём официальном сайте опубликовал заявление по поводу ситуации с неприездом клуба в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо».
«Клуб пытался перенести первый матч сезона, ссылаясь на ситуацию в Беларуси, но «Динамо» отказало в просьбе. Наконец, в четверг утром было принято решение, что команда не поедет в Минск по соображениям безопасности», — говорится в сообщении клуба.
Напомним, представители болельщиков «Йокерита» на прошлой неделе призывали команду отказаться от выезда на матч в Минске. По их мнению, лучше согласиться на техническое поражение, если матч не будет отложен. Руководство «Йокерита» сообщило, что клуб в начале недели попросил перенести матч, но получил отказ.
Финский журналист — о ситуации с «Йокеритом»: в КХЛ полный бардак
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