«Северсталь» обыграла «Амур», команды забросили 10 шайб

Во встрече регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» победила хабаровский «Амур». Матч прошёл в Череповце в «Ледовом дворце» и закончился победой хозяев — 6:4 (2:2, 1:2, 3:0).

Одним из главных героев встречи стал форвард «Северстали» Владислав Кодола, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Петунин (1+1), Антон Сизов (1+1), Кирилл Капустин (0+2) и Владислав Кара (0+2). Дубль в составе хабаровского клуба оформил нападающий Александр Кузнецов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Амур» в гостях проведёт матч с ярославским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 5 сентября.