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«Северсталь» обыграла «Амур», команды забросили 10 шайб

«Северсталь» обыграла «Амур», команды забросили 10 шайб
Хоккей / КХЛ 0

Во встрече регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» победила хабаровский «Амур». Матч прошёл в Череповце в «Ледовом дворце» и закончился победой хозяев — 6:4 (2:2, 1:2, 3:0).

Одним из главных героев встречи стал форвард «Северстали» Владислав Кодола, в активе которого 3 (1+2) очка. По два балла за результативность в составе победителей набрали Александр Петунин (1+1), Антон Сизов (1+1), Кирилл Капустин (0+2) и Владислав Кара (0+2). Дубль в составе хабаровского клуба оформил нападающий Александр Кузнецов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» дома сыграет с уфимским «Салаватом Юлаевым», а «Амур» в гостях проведёт матч с ярославским «Локомотивом». Обе встречи пройдут 5 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2020, четверг. 19:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
6 : 4
Амур
Хабаровск
1:0 Вихарев (Капустин) – 02:39' (4x5)   1:1 Кузнецов (Игнатович, Кацуба) – 03:03' (5x4)   2:1 Петунин (Каримов, Кара) – 04:07' (5x5)   2:2 Кузнецов (Кацуба) – 18:19' (5x4)   2:3 Голубев – 28:39' (4x5)   2:4 Бутузов (Камалов) – 38:14' (5x5)   3:4 Вовченко (Петунин, Кодола) – 39:10' (5x5)   4:4 Кудако (Морозов, Кара) – 43:24' (5x4)   5:4 Сизов (Лалонд, Кодола) – 50:41' (5x5)   6:4 Кодола (Сизов, Капустин) – 55:41' (5x5)
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