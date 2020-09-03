«Локомотив» дома разгромил «Спартак», забросив 7 шайб
«Локомотив» победил московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000 — Локомотив» в Ярославле и завершилась с разгромным счётом 7:2 (2:0, 1:1, 4:1) в пользу хозяев.
По три балла за результативность в составе победителей набрали Егор Коршков (2+1) и Магнус Пяаярви (1+2). Заброшенными шайбами у «Локомотива» отметились также Владимир Ткачёв, Егор Аверин, Артур Каюмов и Павел Красковский. Самым результативным игроком в составе «Спартака» стал форвард Артём Фёдоров (1+1).
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома сыграет с хабаровским «Амуром», а «Спартак» в гостях проведёт матч с екатеринбургским «Автомобилистом». Обе встречи пройдут 5 сентября.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2020, четверг. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
7 : 2
Спартак
Москва
1:0 Ткачёв (Марченко, Коршков) – 03:07' (5x5) 2:0 Аверин (Иванов, Малышев) – 18:20' (5x5) 3:0 Пяаярви (Осипов) – 28:12' (5x4) 3:1 Бакош (Юсе, Лехтеря) – 33:43' (5x4) 4:1 Каюмов (Охтамаа, Рафиков) – 41:17' (5x4) 5:1 Красковский (Алексеев) – 41:43' (5x5) 6:1 Коршков (Пяаярви) – 42:47' (5x5) 7:1 Коршков (Пяаярви, Ткачёв) – 55:13' (5x5) 7:2 Никонцев (Широков, Фёдоров) – 58:13' (5x4)
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