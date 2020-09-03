«Локомотив» дома разгромил «Спартак», забросив 7 шайб

«Локомотив» победил московский «Спартак» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена-2000 — Локомотив» в Ярославле и завершилась с разгромным счётом 7:2 (2:0, 1:1, 4:1) в пользу хозяев.

По три балла за результативность в составе победителей набрали Егор Коршков (2+1) и Магнус Пяаярви (1+2). Заброшенными шайбами у «Локомотива» отметились также Владимир Ткачёв, Егор Аверин, Артур Каюмов и Павел Красковский. Самым результативным игроком в составе «Спартака» стал форвард Артём Фёдоров (1+1).

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» дома сыграет с хабаровским «Амуром», а «Спартак» в гостях проведёт матч с екатеринбургским «Автомобилистом». Обе встречи пройдут 5 сентября.