3 очка Гранлунда помогли «Салавату Юлаеву» в гостях победить «Торпедо»

«Салават Юлаев» победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу гостей.

Главным героем встречи стал финский форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд, в активе которого 3 (1+2) очка. Голами в составе победителей отметились также Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен.

Самыми результативными игроками у «Торпедо» стали Крис Уайдман (0+2) и Дамир Жафяров (0+2). Дебютную шайбу за нижегородский клуб забросил Джордан Шварц.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома сыграет с «Сибирью», а «Салават Юлаев» в гостях проведёт матч с череповецкой «Северсталью». Обе встречи пройдут 5 сентября.