Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

3 очка Гранлунда помогли «Салавату Юлаеву» в гостях победить «Торпедо»

3 очка Гранлунда помогли «Салавату Юлаеву» в гостях победить «Торпедо»
Хоккей / КХЛ 0

«Салават Юлаев» победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу гостей.

Главным героем встречи стал финский форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд, в активе которого 3 (1+2) очка. Голами в составе победителей отметились также Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен.

Самыми результативными игроками у «Торпедо» стали Крис Уайдман (0+2) и Дамир Жафяров (0+2). Дебютную шайбу за нижегородский клуб забросил Джордан Шварц.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома сыграет с «Сибирью», а «Салават Юлаев» в гостях проведёт матч с череповецкой «Северсталью». Обе встречи пройдут 5 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2020, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Гранлунд (Сошников) – 01:31' (5x4)   0:2 Хартикайнен (Гранлунд, Маннинен) – 19:14' (5x5)   1:2 Мили (Жафяров, Уайдман) – 25:45' (5x3)   1:3 Маннинен (Лисовец, Гранлунд) – 48:01' (5x4)   2:3 Шварц (Уайдман, Жафяров) – 57:05' (6x4)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020