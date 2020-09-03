3 очка Гранлунда помогли «Салавату Юлаеву» в гостях победить «Торпедо»
«Салават Юлаев» победил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Нагорный» в Нижнем Новгороде и завершилась со счётом 3:2 (2:0, 0:1, 1:1) в пользу гостей.
Главным героем встречи стал финский форвард «Салавата Юлаева» Маркус Гранлунд, в активе которого 3 (1+2) очка. Голами в составе победителей отметились также Теэму Хартикайнен и Сакари Маннинен.
Самыми результативными игроками у «Торпедо» стали Крис Уайдман (0+2) и Дамир Жафяров (0+2). Дебютную шайбу за нижегородский клуб забросил Джордан Шварц.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» дома сыграет с «Сибирью», а «Салават Юлаев» в гостях проведёт матч с череповецкой «Северсталью». Обе встречи пройдут 5 сентября.
КХЛ - регулярный чемпионат
03 сентября 2020, четверг. 19:30 МСК
Торпедо
Нижегородская область
Окончен
2 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Гранлунд (Сошников) – 01:31' (5x4) 0:2 Хартикайнен (Гранлунд, Маннинен) – 19:14' (5x5) 1:2 Мили (Жафяров, Уайдман) – 25:45' (5x3) 1:3 Маннинен (Лисовец, Гранлунд) – 48:01' (5x4) 2:3 Шварц (Уайдман, Жафяров) – 57:05' (6x4)
- 3 сентября 2020
-
22:07
-
21:51
-
21:35
-
21:27
-
21:11
-
20:50
-
20:37
-
20:19
-
19:49
-
19:20
-
19:04
-
18:49
-
18:27
-
18:04
-
18:02
-
17:40
-
17:32
-
17:18
-
17:05
-
17:00
-
16:51
-
16:41
-
16:00
-
15:40
-
15:22
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:18
-
14:15
-
14:00
-
13:42
-
13:40
-
13:30
-
13:21
Партнерский контент