КХЛ перенесла время начала матча «Нефтехимик» — «Витязь»

КХЛ приняла решение перенести время начала матча между «Нефтехимиком» и «Витязем» (6 сентября). Об этом информирует официальный сайт нижнекамского клуба. Планировалось, что встреча начнётся в 17:00 мск, но время начала матча изменили на 14:30 мск.

Ранее стало известно, что главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев не будет присутствовать на тренерской скамейке в матче с петербургским СКА. Кроме того, нижнекамский клуб поместил 10 хоккеистов в список травмированных.

Напомним, из-за пандемии коронавируса прошлый сезон Континентальной хоккейной лиги был завершён досрочно. Первый этап нового сезона продлится до 27 февраля 2021 года, количество игровых дней — 142. Каждый из 23 клубов проведёт по 60 матчей. Старт плей-офф намечен на 2 марта 2021 года, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 30 апреля.