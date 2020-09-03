Заварухин — о матче с «Авангардом»: претензий к ребятам нет, «Сибирь» достойна большего

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:1).
«У нас получилась скомканная подготовка к игре. Тяжёлый матч с хорошим соперником, благодарен ребятам за отверженную игру. В обороне выглядели неплохо, были и контратаки, но мы ими не воспользовались. Всё решилось в неравных составах, будем подтягивать этот компонент игры. Претензий к ребятам нет, была живая команда, она достойна большего.
Почему не играли наши лидеры, включая Руохомаа и Пуустинена? Играли те, кто сильнее физически. Игра Красоткина? Антон сейчас тоже сильнее других вратарей в физическом плане. Было много борьбы, единоборств, настоящий кубковый матч, хотя и начало чемпионата. Жаль, что мы не забили. Упор в тренировках делали на то, чтобы не вернуться в карантин», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
- 3 сентября 2020
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