Заварухин — о матче с «Авангардом»: претензий к ребятам нет, «Сибирь» достойна большего

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (0:1).

«У нас получилась скомканная подготовка к игре. Тяжёлый матч с хорошим соперником, благодарен ребятам за отверженную игру. В обороне выглядели неплохо, были и контратаки, но мы ими не воспользовались. Всё решилось в неравных составах, будем подтягивать этот компонент игры. Претензий к ребятам нет, была живая команда, она достойна большего.

Почему не играли наши лидеры, включая Руохомаа и Пуустинена? Играли те, кто сильнее физически. Игра Красоткина? Антон сейчас тоже сильнее других вратарей в физическом плане. Было много борьбы, единоборств, настоящий кубковый матч, хотя и начало чемпионата. Жаль, что мы не забили. Упор в тренировках делали на то, чтобы не вернуться в карантин», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.