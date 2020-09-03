Басков: убеждали «Йокерит», что проведение матча в Минске абсолютно безопасно

Генеральный директор минского «Динамо» Дмитрий Басков прокомментировал ситуацию вокруг отменённого матча с финским «Йокеритом».
«Cегодня утром у нас был разговор с генеральным менеджером «Йокерита» Яри Курри и специалистом по безопасности клуба Вессой Вилкулой. С их слов они были обеспокоены огромным количеством угроз в адрес игроков, если те полетят в Минск, которые накануне вечером стали приходить спортсменам в социальных сетях.
Мы со своей стороны убеждали представителей «Йокерита», что проведение матча в Минске абсолютно безопасно. В разговоре от коллег не прозвучало, что «Йокерит» не полетит в Минск. Мы продолжали подготовку к матчу-открытию в Беларуси нового сезона лучшей хоккейной лиги Европы.
В обед мы получили информацию, что «Йокерит» не вылетел в Минск, после чего мы были на связи с КХЛ. Как нам стало известно, «Йокерит» провёл внутрикомандное совещание, на котором было принято решение не лететь на матч.
Нам жаль, что сегодня в Минске не состоялось долгожданное открытие сезона Континентальной хоккейной лиги ведь «Динамо» со своей стороны гарантирует лиге и всем клубам безопасность во время визита и участия команд в матчах КХЛ, проходящих в Минске», – приводит слова Баскова пресс-служба клуба.
- 3 сентября 2020
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