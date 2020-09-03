Форвард «Авангарда» Буше: уровень игроков в КХЛ выше, чем в АХЛ
Нападающий «Авангарда» Рид Буше прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сибирью» (1:0).
«Чувствую себя намного лучше, чем на предсезонке. Телу комфортно, я адаптировался и ощущаю свежесть. Игра шла на равных, команды активно друг друга прессинговали. Здорово, что мы забили в большинстве. Думаю, что уровень игроков в КХЛ выше, чем в АХЛ, хотя по одному матчу сложно судить. Толчинский отдал мне очень хорошую передачу. Мне, по сути, просто надо было забить в пустые ворота», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» дома сыграет с московским «Динамо», а «Сибирь» в гостях проведёт матч с нижегородским «Торпедо». Обе встречи пройдут 5 сентября.
Гол Буше принёс «Авангарду» победу в домашнем матче с «Сибирью»
- 3 сентября 2020
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