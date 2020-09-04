Гол Проворова во втором овертайме принёс «Филадельфии» победу в матче с «Айлендерс»

Завершился шестой полуфинальный матч плей-офф Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой «Филадельфии» после двух овертаймов со счётом 5:4.

За «Айлендерс» отличились Дерик Брассар, Мэтт Мартин, Андерс Ли, Мэтью Барзал. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 25 сейвов. В составе «Филадельфии» авторами голов стали Кевин Хэйз, Джеймс ван Римсдайк, Михаэль Раффль, Скотт Лотон, а победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Иван Проворов. Также он отметился результативной передачей и завершил игру с коэффициентом полезности «+3».

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Таким образом, «Филадельфия» снова смогла избежать вылета из Кубка Стэнли, счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Победитель этого противостояния в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».