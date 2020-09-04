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Гол Проворова во втором овертайме принёс «Филадельфии» победу в матче с «Айлендерс»

Гол Проворова во втором овертайме принёс «Филадельфии» победу в матче с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

Завершился шестой полуфинальный матч плей-офф Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой «Филадельфии» после двух овертаймов со счётом 5:4.

За «Айлендерс» отличились Дерик Брассар, Мэтт Мартин, Андерс Ли, Мэтью Барзал. Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 25 сейвов. В составе «Филадельфии» авторами голов стали Кевин Хэйз, Джеймс ван Римсдайк, Михаэль Раффль, Скотт Лотон, а победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Иван Проворов. Также он отметился результативной передачей и завершил игру с коэффициентом полезности «+3».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Таким образом, «Филадельфия» снова смогла избежать вылета из Кубка Стэнли, счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Победитель этого противостояния в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 6-й матч
04 сентября 2020, пятница. 02:00 МСК
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 5
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
0:1 Хейз (Конечны, Хег) – 10:16' (5x5)   0:2 ван Римсдайк (Ворачек, Санхайм) – 11:52' (5x5)   1:2 Брассар (Тэйвз, Нельсон) – 16:33' (5x5)   2:2 Мартин (Клаттербак) – 21:24' (5x5)   3:2 Ли (Барзал, Эберле) – 23:06' (5x4)   3:3 Раффль (Обе-Кюбель, Проворов) – 33:21' (5x5)   4:3 Барзал (Брассар) – 39:30' (5x5)   4:4 Лотон (Жиру) – 49:53' (5x5)   4:5 Проворов (Хейз) – 95:03' (5x5)
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