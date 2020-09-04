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43-летний Хара: по-прежнему способен играть в НХЛ. Хочу остаться в «Бостоне»

43-летний Хара: по-прежнему способен играть в НХЛ. Хочу остаться в «Бостоне»
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Бостон Брюинз Здено Хара заявил, что готов продолжить карьеру в НХЛ и хочет подписать новый контракт с «мишками». Контракт 43-летнего хоккеиста действует до фактического окончания этого сезона.

«Физически я чувствую себя крепко. Я позитивно настроен и верю, что по-прежнему способен играть в этой лиге и приносить пользу. Я хочу остаться в Бостоне и играть за «Бостон». Хочу продолжать подавать пример и делиться опытом и мастерством с молодыми ребятами и партнерами. Это не изменилось. Я предан хоккею.

Посмотрим, что произойдёт дальше. Я предан «Бостону». Предан болельщикам «Бостона» и городу. Я с большим оптимизмом смотрю на будущее команды. Мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть ещё один Кубок Стэнли», – цитирует Хару пресс-служба НХЛ.

43-летний Хара: ещё не принял решения насчёт будущего. Буду открыт для любых вариантов
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