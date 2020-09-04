Питерс — об отсутствии Мэйсека и Голышева: сейчас непростое время для многих из нас

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (3:1).

«Это была тяжёлая игра с обилием борьбы. Было нелегко, потому что это первый матч для «Автомобилиста» за три недели, но результат получился хорошим.

Почему в составе нет Брукса Мэйсека, Анатолия Голышева и Джеффа Плэтта? К сожалению, сейчас непростое время для многих из нас. Не все ребята ещё готовы к сезону, но мы ожидаем, что в ближайшее время они смогут помочь «Автомобилисту». Я лично чувствую себя хорошо и рад, что мы наконец смогли собраться одной командой. Позже к составу присоединились Чарльз Дженовей и Дэн Секстон, но мы все смогли сплотиться», — цитирует Питерса пресс-служба КХЛ.