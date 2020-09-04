Иван Проворов стал второй звездой матча «Айлендерс» — «Филадельфия»

Завершился шестой полуфинальный матч плей-офф Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Игра состоялась в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой «Филадельфии» после двух овертаймов со счётом 5:4.
Победу «Филадельфии» в овертайме принёс гол российского защитника Ивана Проворова. Также в этом матче он отметился результативной передачей и завершил игру с коэффициентом полезности «+3». Он был признан второй звездой матча. Первой звездой матча стал голкипер «Филадельфии» Картер Харт, который совершил 36 сейвов. Третья звезда – нападающий «Айлендерс» Мэтью Барзал, который набрал 2 очка (1+1).
Таким образом, «Филадельфия» снова смогла избежать вылета из Кубка Стэнли, счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Победитель этого противостояния в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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