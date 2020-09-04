«Филадельфия» сыграла третий по продолжительности матч в истории клуба

Состоялся шестой полуфинальный матч плей-офф Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Айлендерс» принимал «Филадельфию Флайерз». Встреча прошла в Торонто на стадионе «Скотиабанк-Арена» и завершилась победой «Филадельфии» после двух овертаймов со счётом 5:4.

Победную шайбу в овертайме забросил российский защитник Иван Проворов, завершив встречу на отметке 95 минут 3 секунды. «Филадельфия» сыграла третий по продолжительности матч в истории клуба. Рекорд был установлен 4 мая 2000 года, когда матч с «Питтсбург Пингвинз» продолжался 152 минуты и 1 секунду. Второе место в клубной истории занимает матч с «Торонто Мэйпл Лифс» (113 минут 54 секунды, 2003 год).

Таким образом, «Филадельфия» снова смогла избежать вылета из Кубка Стэнли, счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Победитель противостояния в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».