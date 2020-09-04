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«Ванкувер» разгромил «Вегас» в шестом матче серии, снова избежав вылета из Кубка Стэнли

«Ванкувер» разгромил «Вегас» в шестом матче серии, снова избежав вылета из Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне состоялся шестой матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Трэвиса Грина, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф.

Счёт в матче на третьей минуте открыл нападающий номинальных хозяев Джейк Виртанен. Во втором периоде заброшенных шайб не было, а на самом старте заключительной трети Джей Ти Миллер упрочил перевес «косаток». В третьем периоде отличились Куинн Хьюз и Бо Хорват. Главным героем матча стал голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко, отразивший 48 бросков.

НХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Запад. 6-й матч
04 сентября 2020, пятница. 04:45 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
4 : 0
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Виртанен (Мотт) – 02:50' (5x5)   2:0 Миллер (Хьюз) – 41:03' (5x5)   3:0 Хьюз (Миллер, Танев) – 48:16' (4x4)   4:0 Хорват (Пирсон, Саттер) – 55:22' (en)

Таким образом, «Ванкувер» снова смог избежать вылета из Кубка Стэнли, счёт в серии до четырёх побед стал 3-3. Победитель противостояния в финале конференции встретится победителем пары с «Колорадо Эвеланш» — «Даллас Старз», где также будет сыгран седьмой матч.

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