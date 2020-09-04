Хьюз обновил бомбардирский рекорд НХЛ для защитников-новичков, Макар отстаёт на очко

В Эдмонтоне состоялся шестой матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Трэвиса Грина, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф.

Ведущий защитник «Ванкувера» Куинн Хьюз отметился заброшенной шайбой и результативной передачей, благодаря чему обновил бомбардирский рекорд плей-офф НХЛ для защитников-новичков. В активе американского защитника стало 16 очков в нынешнем розыгрыше. Примечательно, что Куинн превзошёл достижение защитника «Колорадо Эвеланш» Кейла Макара (15), который также был установлен в ходе этого плей-офф.

Американец и канадец стали первыми защитниками-новичками в XXI веке, добравшимися до отметки 15 очков за один плей-офф.