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Тэтчер Демко превзошёл достижение Майка Рихтера 29-летней давности

Тэтчер Демко превзошёл достижение Майка Рихтера 29-летней давности
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне состоялся шестой матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Трэвиса Грина, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф.

Главным героем матча стал голкипер «Кэнакс» Тэтчер Демко, отразивший 48 бросков и оформивший первый шат-аут в карьере в плей-офф НХЛ. Американский вратарь превзошёл достижение Майка Рихтера 29-летней давности по количеству отражённых бросков в матче на ноль для вратарей-новичков плей-офф. В 1991 году Рихтер отразил 37 бросков, оформив шат-аут в матче Кубка Стэнли.

Номинально второй голкипер «косаток» в прошлом матче серии дебютировал в плей-офф НХЛ в стартовом составе, заменив травмированного Якоба Маркстрёма. За два матча серии Тэтчер парировал 90 бросков из 91, сумев помочь своей команде отыграться в серии с 1-3.

Резервный голкипер «Ванкувера» Демко отразил 90 бросков в двух матчах с «Вегасом»
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