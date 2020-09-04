Хорват стал третьим игроком в истории «Ванкувера», забросившим 10 шайб в одном плей-офф
В Эдмонтоне состоялся шестой матч серии второго раунда плей-офф НХЛ, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Ванкувер Кэнакс». Матч завершился со счётом 4:0 в пользу команды Трэвиса Грина, которая благодаря этой победе продолжит участие в плей-офф.
Статистика лучших снайперов плей-офф НХЛ — 2020.
Окончательный счёт установил капитан «Ванкувера» Бо Хорват, поразивший пустые ворота. Для канадского форварда эта шайба стала 10-й в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли. Хорват стал третьим игроком в истории «Ванкувера», забросившим 10 шайб в одном плей-офф.
Клубный рекорд принадлежит российскому форварду Павлу Буре (16 голов в плей-офф 1994 года). Второе место занимает защитник Тревор Линден, отличившийся 12 раз в том же розыгрыше, что и Буре.
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