«Барыс» прибыл в Минск для участия в матче регулярного чемпионата КХЛ

Как сообщили в пресс-службе минского «Динамо», «Барыс» прибыл в Минск для участия в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоится завтра, 5 сентября, начало — в 17:00 мск.

Отмечается, что сегодня вечером казахстанская команда проведёт тренировку на льду «Минск-Арены». Также планируется утренняя раскатка в день матча.

Команда Юрия Михайлиса прибыла в Беларусь после гостевой победы в матче с рижским «Динамо» (3:2). В свою очередь подопечные Крэйга Вудкрофта также имеют в активе два очка в турнирной таблице, но для этого белорусской команде даже не пришлось выходить на лёд. Финский «Йокерит» был наказан руководством КХЛ техническим поражением за неявку на матч с «зубрами».