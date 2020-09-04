«Барыс» прибыл в Минск для участия в матче регулярного чемпионата КХЛ
Как сообщили в пресс-службе минского «Динамо», «Барыс» прибыл в Минск для участия в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч состоится завтра, 5 сентября, начало — в 17:00 мск.
Отмечается, что сегодня вечером казахстанская команда проведёт тренировку на льду «Минск-Арены». Также планируется утренняя раскатка в день матча.
Команда Юрия Михайлиса прибыла в Беларусь после гостевой победы в матче с рижским «Динамо» (3:2). В свою очередь подопечные Крэйга Вудкрофта также имеют в активе два очка в турнирной таблице, но для этого белорусской команде даже не пришлось выходить на лёд. Финский «Йокерит» был наказан руководством КХЛ техническим поражением за неявку на матч с «зубрами».
Назаров: бойкот «Йокерита» — это плевок в лицо. Должны последовать самые жёсткие санкции
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