Худобин выйдет в стартовом составе «Далласа» на решающий матч серии с «Колорадо»
Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс подтвердил информацию американских журналистов, которые ранее сообщали, что российский голкипер Антон Худобин выйдет в стартовом составе «звёзд» на решающий матч серии с «Колорадо Эвеланш».
«Мы идём с Худобиным. Да, я вам досрочно раскрываю интригу. Но что тянуть? Худобин — наш парень, который будет защищать ворота. Тем более, Бен Бишоп сейчас играть не готов по состоянию здоровья», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.
Бишоп пропустил большую часть плей-офф из-за травмы, однако появился на льду в пятом матче противостояния. В той встрече Бишоп пропустил четыре шайбы за 15 минут и был заменён на Худобина. В шестом матче серии американец снова отсутствовал в заявке команды.
Антон Худобин должен занять место в воротах «Далласа» в решающем матче с «Колорадо»
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