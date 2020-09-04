Худобин выйдет в стартовом составе «Далласа» на решающий матч серии с «Колорадо»

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс подтвердил информацию американских журналистов, которые ранее сообщали, что российский голкипер Антон Худобин выйдет в стартовом составе «звёзд» на решающий матч серии с «Колорадо Эвеланш».

«Мы идём с Худобиным. Да, я вам досрочно раскрываю интригу. Но что тянуть? Худобин — наш парень, который будет защищать ворота. Тем более, Бен Бишоп сейчас играть не готов по состоянию здоровья», — цитирует Боунесса пресс-служба НХЛ.

Бишоп пропустил большую часть плей-офф из-за травмы, однако появился на льду в пятом матче противостояния. В той встрече Бишоп пропустил четыре шайбы за 15 минут и был заменён на Худобина. В шестом матче серии американец снова отсутствовал в заявке команды.