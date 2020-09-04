Iltalehti: в октябре в Минск может не приехать рижское «Динамо». Как отреагирует КХЛ?

Обозреватель финского издания Iltalehti Пекка Ялонен прокомментировал ситуацию с неприездом «Йокерита» в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо», в результате чего команде из Хельсинки было засчитано техническое поражение.

«Матч в Минске «Йокерит» уже давно пытался отложить из-за нестабильной политической обстановки. «Динамо» и КХЛ не были заинтересованы в переносе, но «шуты» не сдавались и были в постоянном контакте с лигой. Последняя попытка отложить матч была предпринята утром в четверг, и тогда глава КХЛ Алексей Морозов заявил, что «Йокерит» может не ехать в Минск, а для проведения матча будет назначен другой день. После этого КХЛ сообщила в своём «твиттере», что матч отложен, то есть перенесён, а вечером «Йокериту» выписали техническое поражение за неявку. Получается, что сначала Морозов дал разрешение не ехать в Минск, а затем выписал «Йокериту» наказание.

Возможно, коммуникации в «Йокерите» оставляют желать лучшего, но и в КХЛ дела обстоят так же. Зная Россию и КХЛ, этому есть объяснение. КХЛ понесла серьёзную потерю престижа, попытавшись исправить всё этим странным решением. Лига не может публично признать сложность обстановки в Беларуси, поэтому согласие на перенос было невозможно. В результате этого счёт матча поменялся.

Это уже не первый случай, когда «Йокерит» наносит КХЛ удар по престижу. Весной команда отказалась продолжать плей-офф из-за коронавируса, а лига была готова доиграть без «Йокерита», но после долгого промедления всё же сдалась и сезон был оставлен незавершённым. Вскоре может возникнуть новая сложная ситуация. 11 и 28 октября в Минск должно приехать рижское «Динамо», а премьер-министр Латвии уже заявил, что считает невозможным проведение чемпионата мира вместе с Беларусью. Будет не удивительно, если рижское «Динамо» тоже не приедет в Минск. Как в таком случае отреагирует КХЛ? Морозов и его подчинённые снова смогут придумать хорошую ложь», — отмечает Ялонен.