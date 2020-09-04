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Белорусский суд вынес приговор хоккеистам, которые обвинялись в договорном матче

Белорусский суд вынес приговор хоккеистам, которые обвинялись в договорном матче
Хоккей / Прочие 0

Суд Московского района Минска вынес приговор хоккеистам Александру Сырею, Сергею Шелегу, Никите Устиненко и Алексею Иванову, которые обвинялись в противоправном влияния на ход матча чемпионата Беларуси «Динамо-Молодечно» — «Могилев» (5:6) в ноябре 2019 года, а также в распространении порнографии.

Сырея и Шелега суд приговорил к наказанию в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком два года и отсрочкой приговора. Кроме того, оба хоккеиста оштрафованы на 100 базовых величин каждый (2700 белорусских рублей).

Иванов оштрафован на 500 базовых величин (13 500 рублей). В отношении Устиненко прекращено производство по уголовному делу в соответствии с законом «Об амнистии в связи с 75-летием победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

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