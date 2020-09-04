Капитан «Йокерита»: долгое время был уверен, что матч отложен, а потом узнал про поражение

Капитан финского «Йокерита» Марко Анттила прокомментировал неприезд своей команды в Минск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо», в результате чего «Йокериту» было засчитано техническое поражение.

«Утром у нас была нормальная разминка. Всё было как всегда, за исключением того факта, что мы должны были приехать на выездной матч только в день игры. А потом пришло известие, что мы не едем. О том, что нам засчитано поражение, я узнал позже. Я всё время был уверен, что матч просто отложен. «Йокерит» всего лишь попросил перенести игру, а не отменить её. Мы, хоккеисты, никаких решений не принимали, это делали КХЛ и руководство клуба.



Угрозы смерти в Минске? Ничего подобного не было, никому не угрожали. В социальных сетях нынче можно написать что угодно», — приводит слова Анттилы Iltalehti.