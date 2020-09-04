Проворов: три из трёх выигранных овертаймов в плей-офф говорят о характере «Филадельфии»

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов прокомментировал победу в шестом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4 2ОТ, 3-3).

«Пропущенный во втором периоде гол перед самым перерывом не добавил нам настроения, но мы знали, что можем отыграться, если будем показывать свой хоккей. То, что мы выиграли уже третий овертайм из трёх в этом плей-офф, говорит о характере нашей команды», – цитирует Проворова пресс-служба НХЛ.

Победную шайбу в овертайме забросил Проворов, завершив встречу на отметке 95 минут 3 секунды. «Филадельфия» сыграла третий по продолжительности матч в истории клуба. Рекорд был установлен 4 мая 2000 года, когда матч с «Питтсбург Пингвинз» продолжался 152 минуты и 1 секунду. Второе место в клубной истории занимает матч с «Торонто Мэйпл Лифс» (113 минут 54 секунды, 2003 год).