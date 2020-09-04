Рябков: имена Войнова, Ковальчука и Нестерова применительно к «Автомобилисту» не обсуждали

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков ответил на вопросы о селекционной работе екатеринбургского клуба.



«Реально ли появление Ковальчука, Войнова и Нестерова в «Автомобилисте»? Желание претендовать на таких игроков есть у всех, но возможности очень лимитированы в плане места под потолком зарплат. Войнов и Ковальчук неограниченно свободные агенты, Нестеров – ограниченно свободный. Если честно, мы с Биллом Питерсом даже не обсуждали эти имена применительно к «Автомобилисту». Пока этот вопрос из гипотетической сферы. Сейчас это беспочвенный разговор.



Может ли Дацюк остаться в клубе на какой-то должности? Трудно рассуждать на такие темы. Вопросы штатного расписания на руководящих должностях – это прерогатива президента клуба. Только сам Павел может рассуждать о своих планах на будущее.



Появление в нашей команде Чарльза Дженовея – это желание Билла Питерса. Предлагали и согласовывали с тренером кандидатуры Макеева, Куликова, Зборовского, Арзамасцева. Их мы подписывали уже после того, как Питерс узнал об их возможностях», — передаёт слова Рябкова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Рябков: наличие фарм-клуба и молодёжной команды даёт «Автомобилисту» подушку безопасности