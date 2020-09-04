Питерс: помимо тех, кто играл вчера, есть ещё 12-14 человек, которые могут быть в КХЛ

Главный тренер «Автомобилиста» Билл Питерс отметил глубину состава екатеринбургского клуба.
«У нас большая группа абсолютно здоровых игроков, они играли в первом матче. Случаются травмы, болезни, которые мы не можем контролировать. Думаю, у нас динамичная команда, нам комфортно с нашими вратарями. В воротах у нас Коварж, который потрясающе сыграл с «Трактором», есть Гросс, Фомин.
Помимо тех, кто играл вчера, у нас есть ещё 12-14 человек, которые могут играть на уровне КХЛ. В наш состав пробиться непросто. Но глубина состава — это здорово, я рад такой проблеме», — передаёт слова Питерса корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
В первом матче регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» переиграл «Трактор». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу команды Питерса.
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