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Купер рассказал о возвращении Кучерова и готовности Пойнта стать первым центром «Тампы»

Купер рассказал о возвращении Кучерова и готовности Пойнта стать первым центром «Тампы»
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Джон Купер рассказал о тренировке команды в преддверии старта финала Восточной конференции.

«Мы хорошо покатались. Кучеров был на тренировке, участвовал в ней. Сегодня мы занимались физической подготовкой. В следующие дни поработаем над психологией. Не хочется долго ждать, чтобы не терять настрой. Но сейчас отдых и восстановление приобретают первостепенное значение. Эти дни на вес золота. Надо ими воспользоваться.

У «Тампы» самый глубокий состав за последние годы? Если хочешь наделать шума в лиге, нужно, чтобы в центре всё было в порядке, так? У нас был Стэмкос, но глубиной состава по центру мы не могли похвастаться. Потом у нас появился Брэйден Пойнт, который способен взять на себя роль ведущего центрального. Есть Энтони Чирелли. У нас теперь есть на кого положиться в первых двух звеньях. Они способны справиться с этой работой. Это очень ценно. Взлёт Пойнта позволяет нам варьировать состав», – цитирует Купера пресс-служба НХЛ.

The Athletic: Кучеров будет готов сыграть в финале Восточной конференции
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