Георгиев: нам с Шестёркиным так и не удалось узнать друг друга за пределами арены

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Александр Георгиев рассказал, как относится к конкуренции за вратарское место в команде с Хенриком Лундквистом и соотечественником Игорем Шестёркиным.

«Ситуация не очень типичная для профессиональной лиги. Мы находились в команде втроём. У каждого вратаря был вес и уважение, но в воротах играть может только один. Эта ситуация не очень приятная для каждого из нас. Я просто старался, как всегда, усердно работать, ждать своего шанса. Играть так, чтобы тренер захотел поставить меня в ворота и в следующем матче. Старался не забивать себе голову и не задумывался о вещах, которые могли бы мне помешать играть в хоккей.

У нас рабочие отношения с Шестёркиным. Мы не были знакомы до его приезда в «Рейнджерс». Нам так и не удалось узнать друг друга за пределами арены, потому что мы оба находились в довольно нестандартной ситуации. Когда Игоря вызвали в середине сезона и нас стало трое, каждый цеплялся за место в воротах. Но за те несколько месяцев, что мы проработали вместе, я успел понять, что он отличный парень, хороший человек и усердно работает на льду», — цитирует Георгиева «Спорт-экспресс».