Радил: Знарок – очень дружелюбный тренер. Он отлично чувствует команду

Нападающий московского «Спартака» Лукаш Радил поделился впечатлениями от работы с главным тренером Олегом Знарком.
«Он очень дружелюбный тренер, часто с нами шутит. Что я уже понял, Знарок отлично чувствует команду, в нём столько энергии, и он прекрасно понимает психологию игроков, кому и что нужно сказать, как замотивировать игрока. Он добился многого в КХЛ и со сборными, поэтому ценю данную возможность.
Сборы? Первые две недели были особенно тяжёлыми, но это всё для того, чтобы мы набрали форму. В начале карьеры иногда казалось, что тренировки бессмысленные. Они скорее уничтожат твой организм, чем помогут набрать форму», – приводит слова Радила пресс-служба КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» завтра, 5 сентября, в гостях сыграет с екатеринбургским «Автомобилистом».
- 4 сентября 2020
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