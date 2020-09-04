Жиру: возвращение Линдблома стало для «Филадельфии» вдохновляющим событием

Капитан «Филадельфии Флайерз» Клод Жиру прокомментировал возвращение на лёд форварда Оскара Линдблома, пропустившего из-за лечения от онкологического заболевания около 8 месяцев.
«Возвращение Оскара стало для нас вдохновляющим событием. Сложно поверить, что он снова с нами после всего, через что ему пришлось пройти. Вообще, нас сегодня прилично «штормило», если говорить об эмоциях в ходе матча, но мы постарались сохранять голову холодной и не отпускать из виду конечную цель», – приводит слова Жиру пресс-служба НХЛ.
24-летний шведский нападающий помог клубу победить в шестом матче полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (5:4 ОТ, 3-3). Победитель этого противостояния в финале конференции встретится с «Тампа-Бэй Лайтнинг».
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