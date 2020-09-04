В Химках открыли мемориальную доску Владимиру Крутову

В Химках была открыта мемориальная доска знаменитому хоккеисту, двукратному олимпийскому чемпиону, бывшему нападающему ЦСКА и сборной СССР Владимиру Крутову.

Как сообщает пресс-служба ФХР, мемориальная доска украшает фасад дома по адресу: Спартаковская улица, дом 7, в котором жил Крутов, а её установка приурочена к 60-летию со дня рождения прославленного хоккеиста.

В торжественной церемонии приняли участие члены семьи Владимира Крутова, его партнёры по знаменитой пятёрке ЦСКА и сборной СССР – Сергей Макаров, Алексей Касатонов и Вячеслав Фетисов, – а также другие прославленные ветераны отечественного хоккея. Кроме того на мероприятии присутствовали юные воспитанники спортивных школ и простые почитатели таланта Владимира Крутова.