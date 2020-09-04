Николишин: Гурьянов – один из самых талантливых российских игроков

Скаут «Чикаго Блэкхоукс» Андрей Николишин поделился мнением о выступлении форварда «Даллас Старз» Дениса Гурьянова в плей-офф НХЛ.
«Гурьянов стал одним из лучших бомбардиров «Далласа» в регулярном чемпионате, поэтому было вполне предсказуемо, что он и в плей-офф будет играть достаточно результативно и ярко. Безусловно, его можно назвать одним из самых талантливых российских игроков наряду с Андреем Свечниковым. Оба одарены, талантливы по-своему. У каждого свои плюсы и козыри.
Хорошо, что у нас молодые ребята показывают себя в НХЛ. У нас много критикуют, говорят, что юные хоккеисты уезжают в Северную Америку и ничего не добиваются. Вот вам, пожалуйста, два примера — уехали и добились. Все эти разговоры о том, что не надо отпускать игроков в раннем возрасте, исходят от тех, кто ничего не понимает», – приводят слова Николишина «Известия».
- 4 сентября 2020
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