Джей Ти Миллер: «Ванкувер» легко могли переехать, но мы не сдаёмся

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер поделился ожиданиями от седьмого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс».

«Мы не сдаёмся. Мы показывали это на протяжении всего года. Нас легко могли переехать. И сейчас другая ситуация, на арене тихо, болельщики тебя не гонят вперёд. Очень легко было сдаться и поехать домой. Но мы сюда приехали ради одной задачи. И нам неважно, кто и что думает. Завтра мы будем готовы к игре», – приводит слова Миллера пресс-служба лиги.

Решающий седьмой матч серии «Вегас» – «Ванкувер» состоится завтра, 5 сентября. Начало встречи – 4:00 мск.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.