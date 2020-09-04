Джей Ти Миллер: «Ванкувер» легко могли переехать, но мы не сдаёмся

Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Джей Ти Миллер поделился ожиданиями от седьмого матча серии второго раунда плей-офф НХЛ с «Вегас Голден Найтс».
«Мы не сдаёмся. Мы показывали это на протяжении всего года. Нас легко могли переехать. И сейчас другая ситуация, на арене тихо, болельщики тебя не гонят вперёд. Очень легко было сдаться и поехать домой. Но мы сюда приехали ради одной задачи. И нам неважно, кто и что думает. Завтра мы будем готовы к игре», – приводит слова Миллера пресс-служба лиги.
Решающий седьмой матч серии «Вегас» – «Ванкувер» состоится завтра, 5 сентября. Начало встречи – 4:00 мск.
Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф попали 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.
- 4 сентября 2020
-
17:57
-
17:46
-
17:33
-
17:00
-
16:43
-
16:30
-
15:30
-
14:50
-
14:30
-
13:59
-
13:30
-
13:05
-
12:54
-
12:50
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:06
-
11:45
-
11:27
-
11:15
-
10:57
-
10:35
-
10:16
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:02
-
08:36
-
08:15
-
08:01
-
07:45
-
07:30
-
07:23