Крюг: я всю карьеру соглашался на меньшие деньги в «Бостоне», но сейчас настало моё время

Защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг, чей контракт с командой истекает после завершения нынешнего сезона в НХЛ, рассказал о процессе переговоров о новом соглашении.
«Я провёл в клубе всю взрослую жизнь, вся моя профессиональная карьера прошла в этой команде, в этом городе. Я делал фактически всё, о чём они меня просили. И я этим горжусь. Я вкладывал всего себя, чтобы помогать этой команде побеждать и бороться за чемпионства. Так что эмоциональная подоплёка тоже присутствует.
Я не знаю, что меня ждёт в будущем. Я бы хотел подождать и посмотреть, что произойдёт. Я подписывал краткосрочные сделки и соглашался на меньшие деньги всю карьеру. Но сейчас настало моё время, я нахожусь на пике. И у меня есть возможность и положение, чтобы воспользоваться этим по максимуму», – приводит слова Крюга пресс-служба НХЛ.
- 4 сентября 2020
-
19:25
-
18:59
-
18:49
-
17:57
-
17:46
-
17:33
-
17:00
-
16:43
-
16:30
-
15:30
-
14:50
-
14:30
-
13:59
-
13:30
-
13:05
-
12:54
-
12:50
-
12:40
-
12:35
-
12:28
-
12:20
-
12:06
-
11:45
-
11:27
-
11:15
-
10:57
-
10:35
-
10:16
-
10:00
-
09:46
-
09:30
-
09:02
-
08:36
-
08:15
-
08:01