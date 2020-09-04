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Крюг: я всю карьеру соглашался на меньшие деньги в «Бостоне», но сейчас настало моё время

Крюг: я всю карьеру соглашался на меньшие деньги в «Бостоне», но сейчас настало моё время
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Бостон Брюинз» Тори Крюг, чей контракт с командой истекает после завершения нынешнего сезона в НХЛ, рассказал о процессе переговоров о новом соглашении.

«Я провёл в клубе всю взрослую жизнь, вся моя профессиональная карьера прошла в этой команде, в этом городе. Я делал фактически всё, о чём они меня просили. И я этим горжусь. Я вкладывал всего себя, чтобы помогать этой команде побеждать и бороться за чемпионства. Так что эмоциональная подоплёка тоже присутствует.

Я не знаю, что меня ждёт в будущем. Я бы хотел подождать и посмотреть, что произойдёт. Я подписывал краткосрочные сделки и соглашался на меньшие деньги всю карьеру. Но сейчас настало моё время, я нахожусь на пике. И у меня есть возможность и положение, чтобы воспользоваться этим по максимуму», – приводит слова Крюга пресс-служба НХЛ.

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